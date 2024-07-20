Samsun'daki olumsuz hava şartları denizde tehlike yaratıyor
Samsun Valiliği, Karadeniz'de olumsuz hava şartları nedeniyle denize girilmemesi uyarısında bulundu. Rüzgar hızının saatte 27 deniz miline, dalga yüksekliğinin 1,7 metreye kadar ulaşabileceği aktarılan açıklamada, "Muhtemel boğulma vakalarının önüne geçebilmek adına denize girilmemesi önemle duyurulur" denildi.
AA
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Samsun'da hava şartları kaynaklı denizde oluşan tehlike ile ilgili valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'nın verilerine göre, Samsun'da sahillerin tamamında rüzgar hızı nedeniyle dalga yüksekliğinin artmasının beklendiği vurgulandı.