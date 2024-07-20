Samsun'daki olumsuz hava şartları denizde tehlike yaratıyor

Samsun'da hava şartları kaynaklı denizde oluşan tehlike ile ilgili valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'nın verilerine göre, Samsun'da sahillerin tamamında rüzgar hızı nedeniyle dalga yüksekliğinin artmasının beklendiği vurgulandı.