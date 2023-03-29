Sanatçı Mehmet Aslantuğ TİP’ten milletvekili adayı oldu
Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı (TİP) Erkan Baş, ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ’un partisinin milletvekilliği adaylık teklifini kabul ettiğini açıkladı.
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Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Mehmet Aslantuğ'un adaylığını sosyal medya hesabından duyurdu.
Baş, "Onu sadece unutulmayan rolleriyle değil, planlı bir provokasyona maruz bırakılan Ahmet Kaya'yı cesurca savunmasıyla da hep şükranla hatırlıyoruz. Milletvekilliği adaylık teklifimizi kabul ederek bize güç veren sevgili Mehmet Aslantuğ'a yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.