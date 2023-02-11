Sanatçı Orhan Aydın'ın kızı kurtarılamadı
Tiyatro ve sinema sanatçısı Orhan Aydın sosyal medya hesabından kızı Eylem Aydın ve annesi Elif Torun Öneren'in enkaz altında kaldığını duyurup yardım istemişti. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Eylem Aydın'ın yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Haber Merkezi
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Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, sosyal medya hesabından sanatçı Orhan Aydın’ın Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde Hatay’da enkaz altında kalan kızı Eylem Şafak Aydın'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.
“Orhan Aydın’a güzel bir haber veremedik. Çok üzgünüm” diyen Kılıç, “36 saat kesintisiz süren çalışma sonrası değerli kızı Eylem Şafak Aydın enkazdan çıkarıldı. Başımız sağ olsun” mesajını paylaştı.