20 Kasım 2018

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "120 farklı proje aracılığıyla sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda 517 doktora öğrencisi yetiştirilecek." ifadelerini kullandı.

Bakan Varank, Sanayi Doktora Programı ile 33 üniversitenin, 77 farklı sanayi kuruluşuyla yaptığı iş birliği projeleri desteklenmeye hak kazandığını bildirdi.

Varank, şöyle devam etti:

"Hedefimiz 500 doktora öğrencisiyle başlamaktı. Fakat nitelikli talep karşısında daha fazla öğrenci ve sanayicinin bu imkandan faydalanmasını istedik."

Önce doktora sonra istihdam

Bakan Varank, programın en cezbedici kısmının istihdam olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Programın en cezbedici kısmıysa, doktora sonrası istihdam. Bu öğrencilere doktoraları bittikten sonra sanayi sektöründe istihdamları için 3 yıl boyunca destek sağlayacağız. Bursiyerlerimiz mezun olduktan sonra iş arama zahmetine girmeyecek, doktora yaptıkları alanda istihdam edilecekler. Böylelikle sanayide nitelikli bilgiyle katma değerli üretimin gerçekleşmesini sağlayacağız."

Kaynak: AA