Şanlıurfa Emniyet Müdür Yardımcısı Zekeriya Baran vefat etti
Şanlıurfa İl Emniyet Müdür Yardımcısı Zekeriya Baran'dan haber alamayan mesai arkadaşları evine gidince, Baran'ın hayatını kaybettiği anlaşıldı. Kalp krizi nedeniyle vefat eden Baran'ın cenazesi Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü bahçesine düzenlenen törenin ardından defnedilmek üzere Kocaeli'ne gönderildi.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende Baran'ın özgeçmişi okundu. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından İl Müftüsü Yardımcısı Abdülhamit Turgut tarafından dua edildi.
Törene, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Cevahir Asuman Yazmacı, Mehmet Ali Cevheri, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Oruç, İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Ali Kösem, daire müdürleri, askeri ve emniyet personeli katıldı.