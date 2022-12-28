Şanlıurfa'da sahte oyuncak ele geçirildi
Şanlıurfa'da ünlü markalara ait 6 bin 676 taklit oyuncak ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, Eyyübiye ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde oyuncak üretimi yapan iş yerinde arama yaptı. Aramada, 6 bin 676 taklit oyuncak ele geçirildi, iş yeri sahibi E.T. hakkında işlem yapıldı.
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İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, 6769 Sınai Mülkiyet Kanunu'na muhalefet suçu kapsamında, taklit ürün satışına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, Eyyübiye ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde oyuncak üretimi yapan iş yerinde arama yaptı.
Aramada, 6 bin 676 taklit oyuncak ele geçirildi, iş yeri sahibi E.T. hakkında işlem yapıldı.