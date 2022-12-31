Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonları: 3 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadelesi devam ediyor.

Bu kapsamda Akçakale'de M.Y. ve H.G'nin adresine düzenlenen operasyonda, 600 uyuşturucu hap ele geçirildi. M.Y. ve H.G. gözaltına alındı.

Ekipler, Hilvan ilçesinde yaptığı yol kontrolünde ise bir araçta 542 gram esrar ile bir miktar metamfetamin ele geçirdi. Olayla ilgili bir zanlı yakalandı.

Şüphelilerin İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri devam ediyor.