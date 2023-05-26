Şanlıurfa'ya 6 milyar 578 milyon liralık eğitim yatırımı

Yapılan değerlendirme sonrası Şanlıurfa'ya 2023 yılında 93 anaokulu, 43 ilkokul, 28 ortaokul, 8 lise, 4 öğrenci pansiyonu, 4 spor salonu, 1 uygulama oteli yapılacağı bilgisini paylaşan Özer, şu ifadeleri kullandı: "Şanlıurfa’nın 2023 eğitim yatırımlarını Adalet Bakanımız ve Şanlıurfa Milletvekilimiz sayın Bekir Bozdağ ile yeniden değerlendirdik. İlavelerle birlikte toplam tutarı 6 milyar 578 milyon TL'ye ulaşan 181 projeyi yatırım programına aldık. Urfa’mıza hayırlı olsun."

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da sosyal medya hesabından, yatırımların Şanlıurfa'ya hayırlı olması temennisinde bulunarak, şunları kaydetti:

"Milli Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer'e teşekkür ediyorum. Şanlıurfa'mıza ve Şanlıurfa'lılarımıza hayırlı olsun."