Şans Topu çekildi

07 Şubat 2018

Şans Topu oyununun 869'uncu hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 17, 20, 21, 32, 34 ve artı 10 olarak belirlendi.

Bir kişi bildi

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 3 milyon 648 bin 551 lira 55 kuruş tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 29 kişi 3 bin 741'er lira, 4 artı 1 bilen 349 kişi 311'er lira, 4 bilen 4 bin 24 kişi 36'şar lira, 3 artı 1 bilen 9 bin 753 kişi 18 lira 60'ar kuruş, 3 bilen 122 bin 318 kişi 4 lira 15'er kuruş, 2 artı 1 bilen 92 bin 992 kişi 5 lira 50'şer kuruş ve 1 artı 1 bilen 302 bin 781 kişi 3 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 6 milyon 179 bin 824 lira 25 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 1 milyon 439 bin 327 lira 29 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 803 bin 578 lira 87 kuruş aktarıldı.

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen kişinin kuponunu, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinden yatırdığı bildirildi.

Kaynak: AA