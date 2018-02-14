Şans Topu çekildi

14 Şubat 2018

Şans Topu oyununun 870'inci hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 1, 11, 25, 28, 30 ve artı 6 olarak belirlendi.

Haftaya devretti

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi çıkmayınca, 821 bin 473 lira 22 kuruş gelecek haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 19 kişi 4 bin 323 lira 70'er kuruş, 4 artı 1 bilen 231 kişi 355 lira 85'er kuruş, 4 bilen 3 bin 115 kişi 35 lira 25'er kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 992 kişi 19 lira 95'er kuruş, 3 bilen 88 bin 880 kişi 4 lira 30'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 66 bin 800 kişi 5 lira 75'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 230 bin 262 kişi 3 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 1 milyon 916 bin 768 lira 20 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 1 milyon 90 bin 936 lira 7 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 608 bin 498 lira 9 kuruş aktarıldı.

Kaynak: AA