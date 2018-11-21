Şans Topu'nu 2 kişi bildi
Bu haftaki çekilişte 5 artı 1 bilen 2 kişi, 354 bin 459 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.
Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişi yapıldı.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun 910. hafta çekilişinde kazandıran numaralar 3, 5, 12, 13, 22 artı 3 olarak belirlendi.
Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 2 kişi, 354 bin 459 lira 30'ar kuruş ikramiyenin sahibi oldu.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 22 kişi, 3 bin 222 lira 55'er kuruş; 4 artı 1 bilen 235 kişi, 301 lira 65'er kuruş; 4 bilen 2 bin 797 kişi, 33 lira 85'er kuruş; 3 artı 1 bilen 7 bin 72 kişi, 16 lira 75'er kuruş; 3 bilen 83 bin 94 kişi 4 lira; 2 artı 1 bilen 62 bin 269 kişi, 5 lira 30'ar kuruş ve 1 artı 1 bilen 187 bin 301 kişi, 3 lira 40'ar kuruş ikramiye alacak.
Büyük ikramiye isabet eden kuponlar Ankara'nın Sincan ve Trabzon'un Ortahisar ilçelerinden yatırıldı.
Çekilişte toplam 2 milyon 363 bin 62 lira ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 941 bin 799 lira 5 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak ise 525 bin 124 lira 90 kuruş kamuya aktarılacak.
Kaynak: AA