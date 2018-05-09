Şans Topu'nu 6 kişi bildi
Şans Topu'nun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 6 kişi, 132 bin 139 lira 95 kuruş ikramiye kazandı.
Şans Topu oyununun 882'inci hafta çekilişi yapıldı.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 2, 7, 11, 19, 27, artı 6 olarak belirlendi.
Şans Topu oyununun çekilişinde 5 artı 1 bilen 6 kişi, 132 bin 139 lira 95 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 47 kişi bin 687 lira, 4 artı 1 bilen 370 kişi 214 lira 30'ar kuruş, 4 bilen 4 bin 157 kişi 25 lira 45'er kuruş, 3 artı 1 bilen 8 bin 456 kişi 16 lira, 3 bilen 101 bin 893 kişi 3 lira 60'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 73 bin 579 kişi 5 lira 10'ar kuruş ve 1 artı 1 bilen 236 bin 71 kişi 3 lira ikramiye alacak.
Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 2 milyon 642 bin 792 lira 5 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 1 milyon 52 bin 867 lira 75 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 587 bin 287 lira 13 kuruş aktarıldı.
Çekilişte 5 artı 1 bilen talihlilerden ikisinin kuponlarını Ankara'nın Çankaya ilçesinden, diğer talihlerinin ise Ankara'nın Yenimahalle, İstanbul'un Maltepe ve Esenyurt, Samsun'un Atakum ilçelerinden yatırdığı bildirildi.
Kaynak: AA