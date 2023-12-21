Sarıyer'de TIR kamyona çarptı: 1 ölü 3 yaralı
Sarıyer'de, çöp kamyonuyla tankerin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Maden Mahallesi Dereiçi Caddesi'nde, karşı yönlerden gelen Eyüp K. idaresindeki 34 BHC 076 plakalı Sarıyer Belediyesine ait çöp kamyonu ile sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 62 AJ 092 plakalı tanker çarpıştı.
İki araç şarampole düşerken ihbar üzerine kaza yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çöp kamyonunun sürücüsü Eyüp K. olay yerinde hayatını kaybetti, tanker sürücüsüyle beraber 2 kişi de yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.
Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılması için çalışmalar sürüyor.