  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. Sava Nehri'nde kaybolan 5 Türk vatandaşı için AFAD'dan destek
Takip Et

Sava Nehri'nde kaybolan 5 Türk vatandaşı için AFAD'dan destek

Bosna Hersek'i Hırvatistan ile ayıran Sava Nehri'nde akıntıya kapılarak kaybolan 5 Türk vatandaşının bulunması için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri destek veriyor.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sava Nehri'nde akıntıya kapılarak kaybolan 5 vatandaşımızı arama çalışmalarına katılmak üzere Bosna Hersek'teyiz." ifadesine yer verildi.

Nehirdeki arama çalışmaları için 2 AFAD personeli, 3 arama kurtarma aracı ve 1 botun görevlendirildiğine işaret edilen açıklamada, "AFAD bölgeye ulaşarak, arama kurtarma çalışmalarına başladı" bilgisi verildi.