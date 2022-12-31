Sava Nehri'nde kaybolan 5 Türk vatandaşı için AFAD'dan destek
Bosna Hersek'i Hırvatistan ile ayıran Sava Nehri'nde akıntıya kapılarak kaybolan 5 Türk vatandaşının bulunması için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri destek veriyor.
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AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sava Nehri'nde akıntıya kapılarak kaybolan 5 vatandaşımızı arama çalışmalarına katılmak üzere Bosna Hersek'teyiz." ifadesine yer verildi.
Nehirdeki arama çalışmaları için 2 AFAD personeli, 3 arama kurtarma aracı ve 1 botun görevlendirildiğine işaret edilen açıklamada, "AFAD bölgeye ulaşarak, arama kurtarma çalışmalarına başladı" bilgisi verildi.