Savaş Ay'ın miras davasında karar çıktı

Savaş Ay'a ait banka hesabında bulunan paraların mirasçılar arasında nasıl paylaşılacağına dair nihai karar verildi.

2011'de hayatını kaybeden Savaş Ay, ölümünden önce vasiyetini yazmış ve tüm mirasını ilk eşinden olan oğlu Ulaş Can Ay'a bırakmıştı.

Öümünün ardından Ay'ın ikinci eşinden olan kızı Sanem Dolun vasiyetnamenin iptali için dava açmış ve kazanmıştı.

Sanem Dolun Ay ve Ulaş Can Ay, 10 yıl önce mirasın korunması ve adil bir şekilde dağıtılması için 'terekenin tespiti' davası açmıştı.

Halk Tv'de yer alan habere göre; mahkeme, Ay'ın ikinci eşinden olan kızı Sanem Dolun Ay'ın açtığı davayı lehine sonuçlandırdı ve banka hesabındaki paraların mirasçılar arasında eşit olarak paylaştırılmasına karar verdi. Bu kararla birlikte Savaş Ay'ın miras davası sonuçlanmış oldu.