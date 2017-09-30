“Savunma sanayisi seferberliğimizin meyvelerini yeni alıyoruz”

30 Eylül 2017

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hükümete gelir gelmez başlattığımız savunma sanayisi seferberliğimizin meyvelerini yeni yeni alıyoruz. İnsansız hava aracından füzeye, tanktan topa, uçaktan uyduya, tüfekten tabancaya kadar olan ihtiyacımız ne varsa kimseye bağımlı olmadan üretmeyi hedefliyoruz. Çok ciddi mesafe katettik. Elbette hala çözmemiz gereken sıkıntılar var ama şu halimizle bile terörle mücadelemizi kimseye muhtaç olmadan sürdürebilecek durumdayız." dedi.

Erdoğan, Yakutiye ilçesinde düzenlenen Erzurum Büyükşehir Belediyesi Fuar Alanı, MNG Alışveriş ve Yaşam Merkezi Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, modern dünyayı hep birlikte kurduklarını söyledi.

"Onlar saldırdıkça biz güçleniyoruz"

"Çürük tahta mıh tutmaz." atasözünü hatırlatan Erdoğan, "Bunlar çürük tahta, işte mıh tutmadı. Anlaşılan bunların da akıllarını başlarına alacakları, ülkemizle ve milletimizle uğraşmaktan vazgeçecekleri yok. Varsınlar, vazgeçmesinler. Onlar saldırdıkça biz güçleniyoruz. Onlar çelme taktıkça biz daha yükseğe çıkıyoruz. Onlar hile yaptıkça biz doğruya daha çabuk ulaşıyoruz. Onlar ambargo uyguladıkça biz kendimizi daha hızlı geliştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Elden gelen öğün olmaz, o da vaktinde bulunmaz." atasözüne atıfta bulunarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda biz insansız hava araçlarımızı yapıyor muyuz? Şu anda silahlı insansız hava araçlarımızı yapıyor muyuz? Ama anamuhalefetin başındaki ve onun yanındakiler, Kandil'i arkasına alanlar ne diyor? 'Silahlı insansız hava araçlarıyla piknik yapanları vuruyorlar.' diyor. Adamlar şu anda teröristlerin adını da 'piknik yapanlar' koydular. Çıkıyor genel başkanı da 'Ama onların yanında silah yoktu ki.' diyor. Şimdi teröristin yanında silah yokmuş. Sayın Kılıçdaroğlu, sen oraya mı gittin? Sen orada mıydın? Giysileriyle, her şeyiyle bas bas bağıyor, 'Ben buradayım.' diyor.

Bütün çekimler yapılıyor, tüm kameralarla yer tespitleri yapılıyor ve SİHA'larımız tam hedef vuruyor. İnlerine gireceğiz dedik mi? Dedik.

Şunu unutmasınlar, şehadete yürüyen bu gençlerimizin biz intikamını alacağız. Onların kanını yerde bırakmayacağız. Bir bizden gidiyorsa on onlardan gidiyor. Bu konuda asla affımız yok. Hangi Batı ülkesine sığınacaklarsa varsın o Batı ülkelerine sığınsınlar ama bu ülkede halkımın huzuruna onlar asla müdahale edemeyecekler. Onlar polisime, askerime, korucuma asla bu tür yollarla kan kusturamayacaklar. Şehitler veriyoruz, 'Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda, canı cananı bütün varımı alsın da Hüda, etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.' diyerek yürüyeceğiz üzerlerine."

"Artık onlara ihtiyacımız yok"

Türkiye'nin savunma sanayisinde geldiği konuma da değinen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bizi güç sahibi yaptılar. Bize insansız hava aracı vermediler. Bize silahlı insansız hava aracı da vermediler ama hamdolsun, şimdi onu biz yapar hale geldik. Hani 'Kötü komşu ev sahibi yaparmış.' var ya aynen teknolojide bizi böyle bir noktaya getirdiler. Bunların daha da iyisini yapacağız. Kendi uçağımızı da yapacağız. Kendi silahlarımızın envaiçeşidini yapıyoruz, daha da yapacağız.

Kendi tankımızı yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Temel savunma ihtiyaçlarımızı kendimiz karşılamazsak en kritik zamanda yolda bırakılacağımızı yaşayarak öğrendik. Bunu, ta Kıbrıs'ta öğrendik. Orada bize aynı numarayı yaptılar. Orada telsiz vermediler telsiz ama şimdi onlara ihtiyacımız yok, artık biz yapıyoruz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, teknolojiye ve güçlü bir altyapıya dayalı konularda bir anda netice almanın mümkün olmadığına dikkati çekerek, "Hükümete gelir gelmez başlattığımız savunma sanayisi seferberliğimizin meyvelerini yeni yeni alıyoruz. İnsansız hava aracından füzeye, tanktan topa, uçaktan uyduya, tüfekten tabancaya kadar ihtiyacımız ne varsa kimseye bağımlı olmadan üretmeyi hedefliyoruz. Çok ciddi mesafe katettik, elbette halen çözmemiz gereken sıkıntılar var ama şu halimizle bile terörle mücadelemizi kimseye muhtaç olmadan sürdürebilecek durumdayız." görüşünü paylaştı.

"Irak'taki yaşayan tüm kardeşlerimizin hep yanında olduk"

"PKK'ya karşı operasyon yaparsınız, 'Topraklarımıza müdahale etmeyin' derler." ifadesini kullanan Erdoğan, DEAŞ Türkiye'de canlı bomba eylemleri yaparken ve sınır şehirlerine havanlar, füzeler atarken seslerini çıkarmayanların Türkiye örgütün üzerine gidince bir anda Suriye sevdalısı kesildiğini belirtti.



Erdoğan, 72 milletin silahlı gücünün kol gezdiği bir yerde sadece Türkiye'den rahatsızlık duyulduğunu dile getirdi.



Aynı durumun Irak'ta da yaşandığını aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:



"DEAŞ'a karşı Irak halkını korumak ve destek vermek için yaptığımız girişimlere hep karşı çıktılar. Halbuki Irak toprakları terör örgütleri tarafından delik deşik edilmiştir. Aynı şekilde Kuzey Irak yönetiminin bağımsızlık sevdası anlaşılır gibi değil. Biz Kuzey Irak Kürtleri başta olmak üzere Irak'taki yaşayan tüm kardeşlerimizin hep yanında olduk. Kredi verdik, her türlü desteği verdik ama bizi anlamadılar ve hiçbir karşılık gözetmeksizin desteledik. Herhangi bir beklenti ile değil, kardeşlik ve komşuluk hukukunun bir gereği olarak yaptık. Saddam, Kürtleri katlettiğinde ne kadar üzüldüysek ve hangi yardım kararlarını harekete geçirdiysek, Türkmenlerin üzerine gittiğinde, onları evlerinden, köylerinden, şehirlerinden uzaklaştırmaya çalışıldığında da aynı tepkiyi verdik."



Bağdat yönetiminin Erbil'deki Kürtlerin haklarını, hukuklarını çiğnediğinde onların yanında yer aldıklarını da anımsatan Erdoğan, Musul'daki Araplar için de aynı şeyleri yaptıklarını ifade etti.

Erdoğan, "Bizim kimsenin kökeniyle, diliyle, meşrebiyle bir meselemiz yok. Çünkü biz yaratılanı Yaradan'dan ötürü sevdik." dedi.

“Feto denilen adam, ümmeti parçaladı”

FETÖ'ye ilişkin de açıklama yapan Erdoğan, "Bu Feto denilen adam, ümmeti parçaladı, ümmeti maalesef. Fakat şu anda nerede? Amerika'da. Amerika ona 400 dönüm arazi tahsis etmiş, orada beyler gibi yaşıyor. Buradan kaçanların bir kısmı da yanında. Ama bir kısmı da nerede yaşıyor, dünyanın değişik yerlerinde. Sığınacak delik arıyorlar, nereye kaçarsanız kaçın biz de sizi kovalayacağız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, bütün imkanları ile dünyadaki liderlerle bu konuları konuştuklarını ve birçok ülkede FETÖ okullarının, yerlerinin kapatıldığını belirterek, "Kararlıyız, üstüne üstüne gidiyoruz ve milleti parçalayanlara bunun bedelini de ağır ödeteceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA