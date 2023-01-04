Savunma sanayisinde yollar rekora çıkıyor

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, Türkiye'nin her geçen yıl ihracatıyla rekorlar kıran bir savunma sanayisine kavuştuğunu söyledi.

Sektörün parlak bir yılı daha geride bıraktığına işaret eden Bayraktar, "Savunma sanayisinde ithalat rakamları 2 milyar doların altına inerken ihracat yüzde 36,9 artışla 4 milyar 395 milyon dolar seviyesine çıkarak sektör bu yıl da kendi rekorunu kırmıştır" dedi.

Sektörde 2021 yılında kilogram başına 48,4 dolar olan ihracat değeri 2022 yılında 55,9 dolara yükseldi. 1 milyar doların üzerindeki insansız hava aracı ihracatının sektörün toplam ihracatının yüzde 24,5'ini oluşturduğuna işaret eden Bayraktar; "Bu da umudumuzu haklı kılan önemli göstergelerden birisi olmaktadır" dedi. Bayraktar, sektördeki büyük oyuncuların açtığı ihracat kapısından dünya pazarlarına açılma imkanına ulaşan birçok KOBİ'nin ilk kez ihracat fırsatı yakaladığını belirterek, SAHA Expo gibi uluslararası buluşmaların ihracat çabalarına katkı sağladığını kaydetti.