Sayısal Loto 6,2 milyon lira devretti

21 Temmuz 2018

Milli Piyango idaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun bin 133'üncü hafta çekilişi yapıldı.

MPİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bin 133'üncü hafta çekilişinde 5 bilen 129 kişi 6 bin 4 lira 25'er kuruş, 4 bilen 7 bin 328 kişi 79 lira 90'ar kuruş, 3 bilen 142 bin 40 kişi 11 lira 55'er kuruş ikramiye alacak. Çekilişte 3 milyon 617 bin 45 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 6 milyon 203 bin 69 lira devretti.

Bu haftaki çekilişte kazandıran numaralar 4,15, 20, 24, 27 ve 46 olarak belirlendi.

Hasılattan, Türkiye'nin tanıtımına, Çocuk Esirgeme Kurumuna, olimpiyat oyunlarına, savunma sanayisine, Kredi ve Yurtlar Kurumuna 2 milyon 903 bin 827 lira 20 kuruş, KDV olarak 1 milyon 926 bin 493 lira 93 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 75 bin 491 lira 56 kuruş kamuya aktarılacak.

Kaynak: AA