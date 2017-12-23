Sayısal Loto bir kişiye çıktı

23 Aralık 2017

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto'nun bin 102'inci hafta çekilişi yapıldı.

Yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 6 bilen bir kişi, 1 milyon 627 bin 438 lira 70 kuruş, 5 bilen 147 kişi 4 bin 662 lira 35'er kuruş, 4 bilen 7 bin 601 kişi 68 lira 35'er kuruş, 3 bilen 133 bin 676 kişi 10 lira 85'er kuruş ikramiye kazandı.

Büyük ikramiyeyi kazanan talihli kuponunu Kırklareli merkezden yatırdı.

Çekilişte toplam 4 milyon 282 bin 717 lira 10 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan kamuya KDV olarak 1 milyon 703 bin 284 lira 47 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 951 bin 714 lira 90 kuruş aktarılacak.

Bu haftaki çekilişte kazandıran numaralar ise 4, 7, 10, 17, 20 ve 45 oldu.

Kaynak: AA