Sayısal Loto haftaya devretti

16 Haziran 2018

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto'nun bin 127'nci hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte kazandıran numaralar 10, 15, 22, 40, 41, 45 olarak belirlendi.

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 439 bin 99 lira 40 kuruş haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, 1127'nci hafta çekilişinde 5 bilen 104 kişi 5 bin 828 lira 80'er kuruş, 4 bilen 6 bin 138 kişi 74 lira 55'er kuruş, 3 bilen 118 bin 361 kişi 10 lira 85'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 2 milyon 347 bin 999 lira 95 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 506 bin 146 lira 26 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 841 bin 577 lira 62 kuruş kamuya aktarılacak.

Kaynak: AA