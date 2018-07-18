Sayısal Loto'da 4 milyon lira devretti

18 Temmuz 2018

Milli Piyango idaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun bin 132'inci hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte kazandıran numaralar 1, 25, 26, 35, 38 ve 48 olarak belirlendi.

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 4 milyon 363 bin 974 lira 45 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bin 132'inci hafta çekilişinde 5 bilen 42 kişi 7 bin 852 lira 10'ar kuruş, 4 bilen 2 bin 944 kişi 84 lira 95'şer kuruş, 3 bilen 56 bin 740 kişi 12 lira 30'ar kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte, 1 milyon 277 bin 783 lira ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan, KDV olarak 818 bin 836 lira 78 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 457 bin 986 lira 87 kuruş kamuya aktarılacak.

Sayısal Loto çekilişi, bu haftadan itibaren haftada iki defa yapılacak.

Kaynak: AA