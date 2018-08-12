Sayısal Loto'da 8 milyon 625 bin TL'lik ikramiye ikiye bölündü

12 Ağustos 2018

Milli Piyango idaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun bin 139'uncu hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte kazandıran numaralar 9, 15, 16, 21, 32 ve 33 olarak belirlendi.

Sayısal Loto oyununun 1139'uncu hafta çekilişinde 6 bilen 2 kişi, 8 milyon 625 bin 853 lira 15'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 272 kişi 4 bin 10 lira 5'er kuruş, 4 bilen 13 bin 810 kişi 59 lira 55'er kuruş, 3 bilen 242 bin 42 kişi de 9 lira 55'er kuruş ikramiye alacak.

6 bilen talihlilerin kuponlarını, İstanbul Bahçelievler ve İzmir Bornova'dan yatırdığı belirlendi.

Çekilişte toplam 21 milyon 476 bin 326 lira 50 kuruş tutarında ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 2 milyon 708 bin 521 lira 93 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 514 bin 203 lira 91 kuruş kamuya aktarılacak.

Kaynak: AA