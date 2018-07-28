Sayısal'da 9.3 milyon lira devretti

28 Temmuz 2018

Milli Piyango idaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1135'inci hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte kazandıran numaralar 7, 9, 10, 11, 38 ve 46 olarak belirlendi. Bu haftaki çekilişte 5'inci kez 6 bilen çıkmayınca, 9 milyon 375 bin 372 lira 66 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 1135'inci hafta çekilişinde 5 bilen 155 kişi 5 bin 606 lira 80'er kuruş, 4 bilen 8 bin 740 kişi 75 lira 40'ar kuruş, 3 bilen 164 bin 917 kişi 11 lira 15'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte toplam 3 milyon 366 bin 874 lira 55 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan, KDV olarak 2 milyon 160 bin 466 lira 32 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 206 bin 765 lira 47 kuruş kamuya aktarılacak.