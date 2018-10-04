Sayıştay'dan 2017 raporlarına ilişkin iddialara yanıt

04 Ekim 2018

Sayıştay Başkanlığınca, Cumhurbaşkanlığı 2017 yılı hesap ve işlemlerine ilişkin denetim raporunda olumlu görüş verildiği ve bütçe ile verilen ödeneklerin aşılmadığının tespit edildiği bildirildi.

Sayıştaydan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında Cumhurbaşkanlığı ve bazı kamu idarelerine ilişkin kurum raporları dayanak gösterilerek yapılan haber ve yorumların gerçeklerle bağdaşmadığı kaydedildi.

TBMM’ye sunulan raporların yıllık hesap ve işlemlerin denetimi sonucunda hazırlanan mali denetim raporları olduğu, söz konusu raporlarda yer verilen bilgiler esas alınarak kurumlar hakkında kamu zararına neden olunduğuna ilişkin değerlendirme yapılmasının söz konusu olamayacağı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanlığı 2017 yılı hesap ve işlemlerine ilişkin denetim raporunda olumlu görüş verildiği açıkça belirtilmiş ve bütçe ile verilen ödeneklerin aşılmadığı tespit edilmiş olmasına rağmen ekindeki mali tablolardaki bilgilerden hareketle gerçeklerle bağdaşmayan değerlendirmelerde bulunulması hem genel ahlaki ilkelerle hem de basın ilkeleriyle bağdaşmamaktadır."

Öte yandan Karayolları Genel Müdürlüğünün 2017 denetim raporunda kurumun hesap ve işlemlerine ilişkin olumlu görüş verildiğinin altı çizilerek, şunlar kaydedildi:

"Görevlerinden biri de kamu idarelerine rehberlik etmek olan Sayıştay, bu fonksiyonu çerçevesinde raporun 'denetim görüşünü etkilemeyen bulgular' kısmında kurumun muhasebe ve raporlama sistemine ilişkin önerilerde bulunmuştur. Yap-işlet-devret projelerinin uzun vadeye yaygın olması dolayısıyla bu bölümde projenin başlangıcından sona ereceği tarihe kadar olan süre dikkate alınarak hesap ve işlemlerin belli bir sistematik çerçevesinde muhasebeleştirilerek projenin uygulanmasında geleceğe yönelik riskler esas alınmak suretiyle uyarılarda bulunulmuştur. Söz konusu önerilerin kamu idaresi tarafından daha iyi anlaşılabilmesi için varsayımlara dayalı hesaplamalardan hareketle kamu zararına neden olunduğu değerlendirmesi yapmak, gerçekleri saptırmaktan öte bir anlam ifade etmemektedir."

Denetimler sırasında ortaya çıkan mesleki ve teknik değerlendirmelerin, gerçek içeriğinden farklı gösterilerek kamuoyunu yanıltmak maksatlı sunulmasının iyi niyetle ve basın meslek ilkeleriyle bağdaşmadığının açık olduğuna vurgu yapılan açıklamada, "Hiç şüphesiz ki bu tavrın kamu kurumlarının itibarını zedelemeye yönelik olduğu izahtan varestedir. Öte yandan söz konusu maksatlı haberlere ilişkin olarak her türlü kanuni yola başvurulacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA