Seçer: Mersin Atıksu Yönetimi ve Ekolojik Denge Projesi yatırım programına alınmalı
Mersin’de yaşanan olağanüstü kuraklık ve kentin son zamanlarda aldığı yoğun göç nedeniyle su sıkıntısının arttığını belirten Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, gündemlerindeki projeleri DÜNYA’ya anlattı. Seçer, kentin gündemindeki Mersin Atıksu Yönetimi ve Ekolojik Denge Projesi’nin hızla yatırım programına alınması gerektiğini söyledi.
Fahriye KUTLAY ŞENYURT
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün kuraklık değerlendirme verilerine göre Mersin’in şiddetli, çok şiddetli ve olağanüstü kuraklık görülen iller arasında yer alması su kaynaklarının azalmasına neden oldu. Mersin’de son yıllarda artış gösteren sığınmacı ve yabancı uyruklu vatandaşların yanı sıra 6 Şubat depremlerinden etkilenen depremzedelerin de Mersin’e yerleşmesi hem nüfusu hem de su tüketimini arttırdı.
Mersin’de ileriye yönelik su sıkıntısının yaşanmaması için projelerini DÜNYA’ya anlatan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Atıksu Yönetimi ve Ekolojik Denge Projesi’nin ivedilikle yatırım programına alınması gerektiğini söyledi.
Mersin’in büyüyen nüfusu ile birlikte su ihtiyacı da artıyor
Küresel iklim krizi sebebiyle Dünya genelinde yaşanan su kıtlığı, nüfusu giderek artan Mersin için tehlike oluşturuyor mu? Mersin’deki su miktarı yeterli mi? Nüfus ile orantılı mı?
Dünya genelinde yaşanan küresel ısınma, çevre kirliliği ve küresel iklim değişikliği gibi unsurlar nedeniyle yeteri kadar kar yağışının olmaması, kaynaklarımızın yeteri kadar beslenememesi, su seviyelerinin düşmesi, kırsaldaki bazı kaynakların tamamen kuruması, yeraltı su seviyeleri ile kaynak debilerinde düşme ve kuraklığın en büyük etkileri Akdeniz Havzası’nda ve özellikle İlimizde de hissedilmektedir.
İlimizdeki Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün kuraklık değerlendirme verilerine göre şiddetli, çok şiddetli ve olağanüstü kuraklık şeklindedir. İlimiz nüfusunun yaklaşık yüzde 82’lik içme suyu ihtiyacı Berdan İçme Suyu Arıtma Tesisi’nden karşılanmakta olup tesis kapasitesi 390 bin metreküp/gündür.
Mersin’in, kayıtlı 232 bin Suriyeli mülteci, pandemi, nükleer santral inşası, Ukrayna-Rusya savaşı ve deprem felaketinden dolayı yaklaşık 2 milyon olan resmi nüfusun 3 milyona yaklaşmıştır. Şehrimizde tatil dönemlerinde kullanılan yazlık ve yaylalıkların pandemi sürecinde tam kapasiteyle kullanılmaya başlanıp, daimi konaklama alanlarına dönüşmesi, yaz mevsiminde ilimiz genelinde içme suyu yetersizliği yaşanmasına neden olmaktadır.
“Suyu her an takip ediyoruz”
Mersin’in su kıtlığı ile karşı karşıya kalmaması için Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak ne tür yatırımlarınız mevcut?
İçmesuyu kaynaklarımızdan kullandığımız suyu her an takip edebilmek için son teknoloji sistemler geliştiriyoruz.
SCADA Merkezimizden 360 derece Su Yönetimi sağlanarak içme suyu şebekelerine bağlı depolar, terfi istasyonları, içmesuyu kuyuları, kontrol noktaları, vana ve basınç odaları, otomasyonlu klorlama, atıksu arıtma, katlı kavşaklarda yağmursuyu hatları olmak üzere 820 istasyondan anlık veri akışı temin edilmek sureti ile 7/24 uzaktan izleme ve kontrol merkezi ile takip gerçekleştirilmektedir.
Aynı zamanda kurumumuza ait 400 noktadan enerji analizörleri ile enerji verimliliği de izlenmektedir. Şehri belli İzole Basınç Bölgeleri’ne (DMA) bölmek suretiyle basınç kırıcılı vana ve ölçüm enstrumanları sayesinde şebeke hatlarındaki gece ve gündüz basınçları kontrol altına alınmaktadır.
Bu sayede kayıp-kaçaklarımızı azaltma ve tesisatlarımızın ekonomik ömrünü uzatmayı amaçlamaktayız. Bu doğrultuda izole basınç bölgelerindeki arızalarda yüzde 60’lık bir düşüş sağlanmaktadır. Bununla birlikte yüzeye çıkmayan arızalar akustik dinleme cihazları ile tespit edilerek süratle onarımı gerçekleştirilmektedir.
İklim değişikliği nedeniyle fosil yakıtların kullanımını azaltmayla ilgili çalışmalarımız da aynı anda devam etmekte olup sera gazı salınımlarını azaltmak için biogaz ve güneş enerji santralleri de kurulmuş olup, bu sayede kurulu gücümüzün yüzde 8.3’ lük oranını yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlıyoruz. Bugün itibariyle bizim hem temiz içme suyu hem de atık su bertaraf tesisleri anlamında projeksiyonumuz tamamlandı.
Bunları da kredi kuruluşlarıyla geçtiğimiz dönemde görüştük ve bu çalışmalarımız 5 yıldır devam ediyor. IFC, IBRD ve AFD’den Türkiye’deki Yabancı Sığınmacılar Fonu FRIT II kapsamında hibeler temin edildi. Geri ödemeli, uygun maliyetli, uzun vadeli krediler de temin edildi. Bunların görüşmeleri tamamlandı. An itibariyle 161 milyon 300 bin euro toplamında bizim hazırladığımız altyapı çalışmalarının proje maliyeti ve bunlar kağıt üzerinde bir kısmı uygulamaya başlandı. Hepsi temin edildi.
Pamukluk Barajı Projesi de Mersin’in önemli bir projesi. Mersin, normal resmi nüfusuyla fiili nüfusu arasında oldukça farklı olan bir kent. Yaklaşık resmi nüfusunun yüzde 30-35 üzerinde bir farklı statüde nüfusa sahip. Sığınmacı, şu ya da bu sebeple burada yaşayan yabancılar, deprem dolayısıyla gelen nüfus. 66 bin aile yaşıyor depremzede ve ikameti burada değil. Kendi illerinde ama burada yaşıyorlar. Bunlar bize büyük yük getiriyor.
Mersin ciddi göç alan bir kent. Göçün kente su ve altyapı konusunda ne gibi olumsuz etkileri var?
Mersin’de önümüzdeki süreçte Pamukluk Projesi gerçekleşmezse, küresel ısınma ve kuraklık kaynaklı ciddi bir su sorunu ortaya çıkabilir. Zaten şu anda da son 2 yıldır yaşanan kuraklıktan dolayı bunu yaşıyoruz. Doğal olarak bir an önce bunun gerçekleşmesi gerekiyor.
Bu konuda IBRD deprem bölgesine verdiği 1,5 milyar euroluk deprem paketinden bize Pamukluk Barajı Temiz İçme Suyu Arıtma Tesisi için 46 milyon euro hibe verdi. Bu proje 90 milyon euro gibi bir rakama mal oluyor. Kalan kısmı da verilmek isteniyor fakat burada bir sorun ortaya çıkıyor.
Sorunun çözümü için kalan kısım hibenin alınabilmesi için Mersin’in Afet Bölgesi ya da Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edilmesi gerekiyor ki hibemizi alıp projemizi tamamlayabilelim. Ayrıca, dış finans kuruluşlarından temini sağlanmış krediler sayesinde yapımları tamamlanması planlanan 6 atıksu arıtma tesisi ile 4 derin deniz deşarj projemizin ihale ve yapım sürecine geçilebilmesi için bu işleri kapsayan Mersin Atıksu Yönetimi ve Ekolojik Denge Projemizin ivedilikle yatırım programına alınması gerekmektedir.
Bu konuyla ilgili kurumların ve bakanlıkların, Mersin’i fiili nüfusuyla resmi nüfusu arasında farkı olan, deprem sonrası yoğun göç almış, sığınmacı nüfusunun yoğun olduğu bir kent gözüyle bakmalarını, bu yatırımların önemini kavramalarını ve bunların süratle yapılmasını ve katkı sunmalarını bekliyoruz. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor.
Pamukluk Barajı’nın devreye girmesiyle içme suyu problemi büyük oranda ortadan kalkacak
Yapımı devam eden Pamukluk Barajı’nın devreye girmesiyle sorun çözüme kavuşur mu? Hükümetten beklentileriniz nelerdir?
Baraj yapımı tamamlanmış olup, 500 bin metreküp/gün kapasiteli arıtma tesisi, 32 kilometre iletim hattı ve 40 bin metreküp içme suyu deposunun bir bütün halinde faaliyete alınması ile birlikte ilimiz genelinde içme suyu problemi büyük oranda ortadan kalkacak, cazibeli akış ile daha az enerji kullanarak içme suyu arzı mümkün olacaktır.
İlimiz genelindeki altyapı sorunlarının (atık su arıtma tesisi ve derin deniz deşarjları) çözümü adına gerçekleştirilecek yatırımların dış finans kuruluşlarınca sağlanacak krediler ile yürütülmesi planlanmış olup, Pamukluk İçme Suyu Arıtma Tesisi için idaremizce sadece hibe programlarından yararlanılması değerlendirilmektedir.
Pamukluk İçme Suyu Arıtma Tesisi için sadece hibe programlarından yararlanılması planlanmaktadır. Kredi kullanılması düşünülmemektedir. Ancak, ilimiz genelindeki altyapı sorunlarının (atık su arıtma tesisi ve derin deniz deşarjları) çözümü için kredi görüşmeleri ve süreç devam etmektedir.
Pamukluk İçmesuyu İsale Hattının ihalesi DSİ tarafından gerçekleştirilmiş olup İş’e başlanılmıştır. Pamukluk isale hattı ve içme suyu arıtma tesisi projesinin bir bütün halinde faaliyete alınabilmesi için iki yapım işinin de eşgüdümlü ilerlemesi gerekmektedir. Bu sebeple DSİ, İlbank ve İdaremizin koordineli bir şekilde hareket etmesinin sağlanması önem arz etmektedir.