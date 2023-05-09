Seçim güvenliği için elektrikte hazırlıklar tamam
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, seçimde kullanılacak kritik binalarda altyapı çalışmalarının yapıldığını açıklayarak, "Seçim güvenliği için elektrik tarafında hem bakanlığımız hem de dağıtım şirketlerimiz hazırlıklarını tamamladı" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, video konferans yoluyla katıldığı Bilkent Otel ve Konferans Merkezi'nde düzenlenen 3. Elektrik Dağıtım Sektörü Buluşması'nda elektrik dağıtım alanındaki altyapı çalışmalarını değerlendirdi. 14 Mayıs'ta tüm seçmenlerin oylarını güven içinde kullanabilmesi için bakanlığın ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Dönmez, "Bu süreçlerde il ve ilçe oy toplama merkezleri, seçim kurulları, adliye binaları, seçimde kullanılacak havaalanları, parti binaları ve Yüksek Seçim Kurulu gibi kritik noktaları besleyen şebeke unsurlarında ivedilikle bakım çalışmaları yapıldı" diye konuştu.
Dönmez, kritik noktalarda bulunan genel aydınlatma tesislerinin kontrollerinin tamamlandığını ve envantere kayıtlı jeneratörlerin belirlenerek gerekli bakım ve onarım işlemlerinin bitirildiğini dile getirerek, "Ayrıca jeneratörlerimiz kritik noktalar göz önünde bulundurularak operasyon merkezlerimize dağıtıldı. Siber saldırılara karşı gerekli önlemleri de aldık. İletişim sistemlerinde olumsuzluk yaşanması ihtimaline karşılık mobil telsiz sistemi ve uydu telefonu alternatifleri hazırlandı. Seçim günü görev alacak arıza ekip personeli sayılarını belirledik ve kriz merkezlerini oluşturduk" dedi.