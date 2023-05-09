Seçim güvenliği için elektrikte hazırlıklar tamam

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, video konferans yoluyla katıldığı Bilkent Otel ve Konferans Merkezi'nde düzenlenen 3. Elektrik Dağıtım Sektörü Buluşması'n­da elektrik dağıtım alanındaki altya­pı çalışmalarını değerlendirdi. 14 Ma­yıs'ta tüm seçmenlerin oylarını güven içinde kullanabilmesi için bakanlığın ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak ça­lışmalar yürüttüğünü ifade eden Dön­mez, "Bu süreçlerde il ve ilçe oy topla­ma merkezleri, seçim kurulları, adliye binaları, seçimde kullanılacak havaa­lanları, parti binaları ve Yüksek Seçim Kurulu gibi kritik noktaları besleyen şebeke unsurlarında ivedilikle bakım çalışmaları yapıldı" diye konuştu.

Dönmez, kritik noktalarda bulunan genel aydınlatma tesislerinin kontrol­lerinin tamamlandığını ve envantere kayıtlı jeneratörlerin belirlenerek ge­rekli bakım ve onarım işlemlerinin bi­tirildiğini dile getirerek, "Ayrıca jene­ratörlerimiz kritik noktalar göz önünde bulundurularak operasyon merkezle­rimize dağıtıldı. Siber saldırılara karşı gerekli önlemleri de aldık. İletişim sis­temlerinde olumsuzluk yaşanması ih­timaline karşılık mobil telsiz sistemi ve uydu telefonu alternatifleri hazırlandı. Seçim günü görev alacak arıza ekip per­soneli sayılarını belirledik ve kriz mer­kezlerini oluşturduk" dedi.