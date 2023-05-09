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Seçim güvenliği için elektrikte hazırlıklar tamam

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, seçimde kullanılacak kritik binalarda altyapı çalışmalarının yapıldığını açıklayarak, "Seçim güvenliği için elektrik tarafında hem bakanlığımız hem de dağıtım şirketlerimiz hazırlıklarını tamamladı" dedi.

Haber Merkezi
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, video konferans yoluyla katıldığı Bilkent Otel ve Konferans Merkezi'nde düzenlenen 3. Elektrik Dağıtım Sektörü Buluşması'n­da elektrik dağıtım alanındaki altya­pı çalışmalarını değerlendirdi. 14 Ma­yıs'ta tüm seçmenlerin oylarını güven içinde kullanabilmesi için bakanlığın ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak ça­lışmalar yürüttüğünü ifade eden Dön­mez, "Bu süreçlerde il ve ilçe oy topla­ma merkezleri, seçim kurulları, adliye binaları, seçimde kullanılacak havaa­lanları, parti binaları ve Yüksek Seçim Kurulu gibi kritik noktaları besleyen şebeke unsurlarında ivedilikle bakım çalışmaları yapıldı" diye konuştu.

Dönmez, kritik noktalarda bulunan genel aydınlatma tesislerinin kontrol­lerinin tamamlandığını ve envantere kayıtlı jeneratörlerin belirlenerek ge­rekli bakım ve onarım işlemlerinin bi­tirildiğini dile getirerek, "Ayrıca jene­ratörlerimiz kritik noktalar göz önünde bulundurularak operasyon merkezle­rimize dağıtıldı. Siber saldırılara karşı gerekli önlemleri de aldık. İletişim sis­temlerinde olumsuzluk yaşanması ih­timaline karşılık mobil telsiz sistemi ve uydu telefonu alternatifleri hazırlandı. Seçim günü görev alacak arıza ekip per­soneli sayılarını belirledik ve kriz mer­kezlerini oluşturduk" dedi.