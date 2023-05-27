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Seçim öncesi siyasi partilerin bayrak ve pankartları toplanıyor

üİstanbul'da, cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimiyle ilgili siyasi propaganda serbestliğinin sona ermesinin ardından siyasi partilerin bayrak ve pankartları toplanmaya başlandı.

Haber Merkezi
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İstanbul'da, cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimiyle ilgili siyasi propaganda serbestliğinin sona ermesinin ardından siyasi partilerin bayrak ve pankartları toplanmaya başlandı.

Kentte ilçe belediyelerine bağlı temizlik işleri ekipleri, saat 18.00 itibarıyla görev alanlarında bulunan bayrak, afiş ve pankartları toplamak için harekete geçti.

Bu kapsamda, Fatih'te belediye temizlik ekipleri meydan, cadde ve sokaklardaki siyasi parti bayraklarını topluyor.

Ekipler, yükseğe asılı poster ve afişleri sepetli vinçlerle, duvar ve direkler arasına asılı olanları ise maket bıçaklarıyla keserek topluyor.