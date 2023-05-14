Seçim yasakları kaldırıldı
YSK Başkanı Ahmet Yener, seçim yasaklarının kaldırdığını duyurdu.
Haber Merkezi
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Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, yayın yasaklarına ilişkin açıklama yaptı.
Yayın yasağının 18.30 itibarıyla kaldırıldığını açıklayan Yener, "Yayın yasaklarını 18.30 itibarıyla kaldırmış bulunmaktayız." dedi.
Öte yandan seçimlere ilişkin de açıklama yapan Yener, "14 Mayıs 2023 seçimleri tüm yurtta sakin bir şekilde sonuçlandı. Tüm kamuoyunu YSK'nın geçici sonuçlarının açıklanmasını beklemesini duyururuz." dedi.