Seçimlerin ardından ilk kabine toplantısı bugün gerçekleşecek

31 Mart'taki yerel seçimler nedeniyle çalışmalarına ara veren Genel Kurul, bugün tekrar toplanacak.



İsrail ve İran arasındaki gerilim de kabinenin gündeminde olacak. Türkiye'nin gerilimin daha fazla tırmanmaması için atacağı adımlarla birlikte Gazze'deki son durumun da ele alınacağı belirtiliyor.



Türkiye'nin insani yardımlarının gözden geçirilmesi de planlamalar dahilinde.

Enflasyonla mücadele

Enflasyonla mücadele başta olmak üzere ekonomideki son durumun da kapsamlı bir değerlendirmesinin yapılması bekleniyor.

Enerji alanında düzenlemeler

TBMM Genel Kurulu, enerji alanında düzenlemeler içeren kanun teklifini de ele alacak.

Teklife göre, yerli üretim ve farklı kaynaklardan ithal edilen doğal gaz, Türkiye'de sıvılaştırılarak dünya piyasalarına LNG olarak pazarlanabilecek.

Enerji verimliliğini artırmak amacıyla hazırlanan projeler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 15 milyon lirayı geçmemek kaydıyla bedellerinin en fazla yüzde 30'u oranında desteklenecek.

Yenilenebilir enerji üretim santralleri

İçme-kullanma suyu temin edilen rezervuarlar ve sulak alanlar ile Kıyı Kanunu kapsamında kalan kıyı ve sahil şeritleri hariç olmak üzere denizler, baraj gölleri, suni göller ve tabii göllerin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca yenilenebilir enerji kaynak alanı olarak ilan edilen alanlarında imar planı yapılmaksızın yenilenebilir enerji üretim santralleri kurulabilecek.

Olağanüstü hal kararı alınan veya genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde, elektrik hizmetlerinin kesintisiz karşılanabilmesi için geçici süreli elektrik enerjisi talepleri belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde karşılanacak.

Bugün ve yarın Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları da yapılacak. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yarın partisinin grup toplantısına katılması bekleniyor.