Seçmen listeleri askıda

02 Mayıs 2018

24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için seçmen listeleri bugün askıya çıkarıldı

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) hazırladığı seçim takvimine göre muhtarlık bölgesi askı listeleri 12 Mayıs cumartesi gününe kadar askıda kalacak. Muhtarlıklar hafta sonları da hizmet verecek.

Vatandaşa seçmen listeleriyle alakalı uyarıda bulunan Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Hüseyin Akdeniz, "Vatandaşlarımız cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçiminde oy kullanmak istiyorsa listede isimlerinin olup olmadığını kontrol etmelidir." diye konuştu.

Vatandaşların seçmen listelerini muhtarlıklar, cami ve dernek kapısında bulabileceğini ifade eden Akdeniz, şunları ifade etti:

"Vatandaşların, 2-12 Mayıs arasındaki bu süreçte, bulundukları yerleşim yerlerindeki listelerde isimlerinin olup olmadığına bakmaları gerekmektedir. Diğer taraftan vatandaşlarımız www.ysk.gov.tr adresinden de seçmen kayıtlarını kontrol edebilir. Eğer vatandaşlarımızın listelerde isimleri bulunmuyorsa nüfus müdürlüklerine giderek bulundukları yerleşim yerlerine kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Listede ismi olmayan vatandaşlarımız, bu süre içerisinde gerekli müracaatı yapmazsa 24 Haziran seçiminde oy kullanma şansını kaybedecektir."

Akdeniz, geçmiş seçimlerde birçok vatandaşın gerekli işlemleri zamanında yapmadığı için oy kullanamadığını aktararak aynı sorunla karşılaşılmaması için gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA