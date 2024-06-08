Şehircilik Bakanlığı'ndan belediyelere 'akıllı şehir' çağrısı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, Tuzcuoğlu, İstanbul'da düzenlenen "Akıllı ve Dirençli Kentler Zirvesi"ne katıldı.

Burada yaptığı konuşmada, 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerde gece gündüz çalıştıklarını belirten Tuzcuoğlu, "Şu ana kadar 76 bin konutumuzu teslim ettik. İnşallah yıl sonuna kadar 200 bin konutu teslim edeceğiz. 451 bin civarında bağımsız bölümün yapımı şu anda devam ediyor. Şehirlerimizi dirençli bir şekilde inşa etmek için çalışıyoruz. Bu sebeple, bu zirvenin çok anlamlı olduğunu söylemek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Şehirlerin "insanların aynası" olduğunu dile getiren Tuzcuoğlu, "Şehirler, medeniyetin kurduğu organizmalardır. Bizler, içerisinde bulunduğumuz çağda hem bugünün hem geleceğin şehirlerini inşa etmeliyiz." değerlendirmesini yaptı.

Akıllı şehir uygulamalarının insanların konfor alanını genişlettiğine işaret eden Tuzcuoğlu, "Bakanlık olarak Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı'nı hazırladık. Yeni çalışmamızı, bütün belediyelerimize açtık. Belediyelerimizin samimi olarak desteklerini istiyoruz. Bu anlamda yerel yönetimlerimiz, akıllı şehir birimlerini oluşturmalı." çağrısında bulundu.

'Şehirlerimizi dirençli hale getirmek zorundayız'

Tuzcuoğlu, Akıllı ve Dirençli Kentler Zirvesi'nin ardından Bahçeşehir Üniversitesi Yerel Yönetimler Akademisi'nin düzenlediği söyleşi programına konuk oldu.

Buradaki konuşmasında kentsel dönüşümün önemine değinen Tuzcuoğlu, şunları kaydetti:

"Şehirlerimizi dirençli hale getirmek zorundayız. Çarpık yapılaşmayı ve riskli binaları düşünerek mücadele ediyoruz. Ülkemiz kentsel dönüşüm konusunda karar kılmıştır. Kentsel dönüşüm olmadan bunları düzenlemek imkansızdır."