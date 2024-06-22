Şehit Astsubay Mehmet Ali Horoz'un vasiyeti yerine getirilecek

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arama tarama faaliyeti sırasında bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan temasta şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz için bugün memleketi Kahramanmaraş'ta cenaze töreni düzenlendi.

Horoz, şehit olmadan 3 gün önce çektiği videoda, "Eğer şehit olursam bir Afrika ülkesine su kuyusu açtırmanızı rica ediyorum" şeklinde vasiyette bulunmuştu. Horoz'un vasiyetinin TDV tarafından yerine getirileceğini açıklayan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş "Yüce Rabb'imiz, şehidimiz Mehmet Ali Horoz'a rahmet eylesin. Aziz milletimizin başı sağ olsun" dedi.