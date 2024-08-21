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Şehit Piyade Uzman Çavuş Önk son yolculuğuna uğurlandı

Irak'ın kuzeyinde yaşanan bir patlama soncunda yaralanıp hastaneye kaldırılan ve hayatını kaybeden Şehit Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı

AA
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Irak'ın kuzeyinde el yapımı patlayıcının patlaması sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk, Ankara'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da katıldı ve şehidin yakınlarına baş sağlığı diledi.