Şehit yakınları dilekçeyle erken terhis edilecek

30 Aralık 2017

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında 24 Aralık'ta Resmi Gazete'de yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile şehit yakınlarına askerlik muafiyetine yönelik düzenlemeye gidildi.

Buna göre, askerlik görevlerini yerine getiren yükümlüler ile terör eyleminin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanması sırasında yardımcı olan sivillerden Terörle Mücadele Kanunu kapsamında hayatını kaybedenlerin çocukları ve kardeşlerinin istekli olmadıkça silah altına alınmayacağı, silah altındakilerin istemeleri durumunda terhis edileceği düzenlendi.

Yine aynı gerekçelerle hayatını kaybeden güvenlik korucuları da dahil olmak üzere kamu görevlilerinin çocuklarının da askerlikten muaf sayılacağı hüküm altına alındı.

Alınan bilgiye göre, silah altındaki şehit yakınları, birlik komutanlıklarına dilekçeyle başvuruda bulunarak erken terhis olabilecek.

Şehit yakınlarına askerlik muafiyeti getiren düzenlemeye ilişkin şu ana kadar herhangi bir başvuru yapılmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA