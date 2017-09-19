Şehit yakınlarına istihdamda düzenleme

19 Eylül 2017

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, şehit yakınlarının istihdamıyla ilgili olarak düzenleme yapılacağını duyurdu.

Kaya, "Önümüzdeki günlerde, eğer şehit yakınımızın kardeşleri ya da anne-babasından istihdam hakkını kullanmayan olursa, iki hakkının da çocukları tarafından kullanabilmesi için bir düzenleme yapılacağının müjdecisi olayım." dedi.

Kaynak: AA