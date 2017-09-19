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Şehit yakınlarına istihdamda düzenleme

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, şehit yakınlarının istihdamıyla ilgili olarak düzenleme yapılacağını duyurdu.

Şehit yakınlarına istihdamda düzenleme
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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, şehit yakınlarının istihdamıyla ilgili olarak düzenleme yapılacağını duyurdu.

Kaya, "Önümüzdeki günlerde, eğer şehit yakınımızın kardeşleri ya da anne-babasından istihdam hakkını kullanmayan olursa, iki hakkının da çocukları tarafından kullanabilmesi için bir düzenleme yapılacağının müjdecisi olayım." dedi.

Kaynak: AA

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