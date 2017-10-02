Şehit Yüzbaşı Erdal'a veda
Şırnak'ta terör saldırısı sonucu şehit olan Yüzbaşı Mustafa Erdal için için tören düzenlendi.
Şırnak'ta, terör saldırısı sonucu şehit olan Yüzbaşı Mustafa Erdal için, Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
Şehit Yüzbaşı Erdal için öğle namazına müteakip düzenlenen cenaze törenine; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve şehidin yakınları katıldı.
Evli ve bir çocuk babası olan Şehit Yüzbaşı Erdal Şırnak ile Cizre arasında yapımı devam eden tünel ve yolun güvenliğini sağlayan üs bölgesine, PKK'lı teröristler tarafından saldırı düzenlendiği sırada şehit olmuştu.
Olayda Yüzbaşı Erdal'ın yanısıra güvenlik korucusu Dündar Page de şehit düşmüştü.
Şehit korucu Dündar Page'nin naaşı da, Şırnak'ın Cizre ilçesine bağlı Yakacık köyünde toprağa verilecek.