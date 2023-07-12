Sel felaketinden etkilenenlerin prim ödemeleri ertelenecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Batı Karadeniz'de yaşanan sel nedeniyle işverenlerin ve sigortalıların prim ödemelerinin erteleneceğini duyurdu.

Bakan Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Batı Karadeniz'de yaşanan sel nedeniyle; bölgede faaliyet gösteren ve selden etkilenen işverenlerimiz ile sigortalılarımızın talep etmeleri halinde prim ödemelerini 1 yıla kadar erteliyoruz. Selden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."