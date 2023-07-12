Sel felaketinden etkilenenlerin prim ödemeleri ertelenecek
Batı Karadeniz'de yaşanan sel nedeniyle, işverenler ile sigortalıların talep etmeleri halinde prim ödemeleri 1 yıla kadar ertelenecek.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Batı Karadeniz'de yaşanan sel nedeniyle işverenlerin ve sigortalıların prim ödemelerinin erteleneceğini duyurdu.
Bakan Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Batı Karadeniz'de yaşanan sel nedeniyle; bölgede faaliyet gösteren ve selden etkilenen işverenlerimiz ile sigortalılarımızın talep etmeleri halinde prim ödemelerini 1 yıla kadar erteliyoruz. Selden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."