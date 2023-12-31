Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş hayatını kaybetti
Kapatılan HDP'nin eski eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş hayatını kaybetti.
Eski HDP lideri Selahattin Demirtaş, Kasım 2016'dan beri Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu.
Uzun süredir kronik rahatsızlıkları bulunan baba Tahir Demirtaş'ın bugün sabah saatlerinde Diyarbakır'daki evinde hayatını kaybettiği bildirildi.
Tahir Demirtaş'ın cenaze programı ve oğlunun cenazeye katılıp katılmayacağı henüz bilinmiyor.
Demirtaş, geçen mayıs ayında babasının kalp krizi geçirmesinin ardından özel jetle Diyarbakır'a götürülmüş, ardından yeniden Edirne'ye nakledilmişti.