Selde çadırları zarar gören tarım işçileri otele yerleştirildi

Bünyan Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle Gergeme Mahallesi'nde tarım işçilerinin çadırlarının bulunduğu alanda sel meydana geldi.

Selin etkisiyle çadırları zarar gören ve bölgede mahsur kalan 15 tarım işçisi ile 2 çocuk, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve belediye ekiplerince kurtarıldı. İşçiler, Bünyan Kaymakamlığı tarafından bir otele yerleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, belediye bünyesinde oluşturdukları acil durum ekibinin AFAD ile uyum içerisinde çalıştığını bildirdi. Metin, "Bölgede mahsur kalan vatandaşımızı sağ salim kurtardık ve kaymakamlığımızın desteğiyle ilçedeki bir otele yerleştirdik. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.