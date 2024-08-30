Selvi'den Kılıçdaroğlu yazısı: Dava CHP'de taşları yerinden oynattı

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na açılan ‘siyasi yasak’ davasına ilişkin kulis bilgisini köşesine taşıdı.

Selvi, siyasi yasak getirilmesi talebiyle Kılıçdaroğlu’na dava açılınca CHP’den etkili bir tepki gelmediğini savunarak şunları yazdı:

* Özgür Özel’in, Ekrem İmamoğlu’nun, Mansur Yavaş’ın sosyal medya hesaplarını takip ettim. Sesleri çıkmadı.

* Ekrem İmamoğlu da hakkında siyasi yasak istenen bir davayla boğuştuğu için onun sosyal medya hesaplarını özellikle kontrol ettim. Adıyaman’daki encümen toplantısını, Küçükçekmece’deki metrobüs kazasını paylaşmış ama Kılıçdaroğlu hakkında bir tweet atmaya bile gerek duymamış.

* Mansur Yavaş cephesinde de farklı bir durum yoktu. Mansur Yavaş belediye faaliyetleriyle ilgili paylaşımlar yapmakla yetinmiş.

CHP'de taşlar yerinden oynadı

Abdulkadir Selvi "Kılıçdaroğlu’na yasak getirilmesi talebi, bombanın fitilini çekip CHP’nin içine atmak gibi oldu" değerlendirmesi yaparken şöyle devam etti:

* Kılıçdaroğlu’na siyasi yasak talebi CHP’de taşları yerinden oynattı. Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın sessizliği ondan. Bu tezi savunanlar seçimli kurultay için harekete geçecekler mi? İzlemekte fayda var.