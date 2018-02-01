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Şemdinli'de terör saldırısı: 2 şehit

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Ortaklar mevkiindeki üs bölgesine Kuzey Irak tarafından PKK'lı teröristlerce düzenlenen havanlı saldırıda ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

Şemdinli'de terör saldırısı: 2 şehit
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Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, askeri üs bölgesine PKK'lı teröristler tarafından yapılan havanlı saldırıda 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

İlçenin Ortaklar bölgesindeki askeri üs bölgesine saat 14.00 sıralarında PKK'lı teröristler tarafından saldırıda bulunuldu. Irak'ın kuzeyindeki Kanireş bölgesinden yapıldığı bildirilen havanlı saldırıda ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı. Yaralı askerler, Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.

Hakkari'de üs bölgesine saldırı: 1 asker şehit, 5 yaralıHakkari'de üs bölgesine saldırı: 1 asker şehit, 5 yaralı

Hakkari'deki ikinci saldırı

Hakkari Çukurca'daki üs bölgesine bugün PKK'lı teröristlerce sınırın Irak tarafından gerçekleştirilen saldırıda da bir asker şehit olmuş, 5 asker ise yaralanmıştı.

Kaynak: DHA

pkk şehit

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