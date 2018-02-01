Şemdinli'de terör saldırısı: 2 şehit
Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Ortaklar mevkiindeki üs bölgesine Kuzey Irak tarafından PKK'lı teröristlerce düzenlenen havanlı saldırıda ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, askeri üs bölgesine PKK'lı teröristler tarafından yapılan havanlı saldırıda 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.
İlçenin Ortaklar bölgesindeki askeri üs bölgesine saat 14.00 sıralarında PKK'lı teröristler tarafından saldırıda bulunuldu. Irak'ın kuzeyindeki Kanireş bölgesinden yapıldığı bildirilen havanlı saldırıda ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı. Yaralı askerler, Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.
Hakkari'de üs bölgesine saldırı: 1 asker şehit, 5 yaralı
Hakkari'deki ikinci saldırı
Hakkari Çukurca'daki üs bölgesine bugün PKK'lı teröristlerce sınırın Irak tarafından gerçekleştirilen saldırıda da bir asker şehit olmuş, 5 asker ise yaralanmıştı.
Kaynak: DHA