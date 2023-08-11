Şemsi Bayraktar’dan yetkililere “Tarım envanterinin hazırlanması” çağrısı

Bayraktar, ülkede tarımın en önemli sorunlarından birisinin tarım envanterinin tam olarak ortaya konulamaması olduğunu söyledi.

Sağlıklı bir tarım envanterinin, başta üretim planlaması olmak üzere, sektördeki tüm paydaşlara karar almada bilgi ve güç sağlayacağına dikkati çeken Bayraktar, şunları kaydetti: “Tarım envanterini ortaya çıkarmak için yapılan sayımlar Türkiye’nin tarımsal yapısını, bu yapıda zaman içerisinde ortaya çıkan değişimleri gözler önüne serecektir. Tarımsal politikaları doğru belirlememiz, tarımsal potansiyelimizin tamamını kullanabilmemizin önünü açacaktır.” Bayraktar “Bir sene bir üründe fiyatın yükseldiğini gören çiftçilerimizin, ertesi sene o ürüne yönelmesi nedeniyle ürün bolluğu ve dolayısıyla fiyatlarda aşırı düşüş yaşanabiliyor.

Ertesi yıl aynı ürünün fiyatı üretim azlığından yükseliyor. Üretici de tüketici de mağdur oluyor” ifadelerini kullandı. Tarım sektöründe yapılacak sayımla tarımsal işletme verilerinin ortaya konulacağının altını çizen Bayraktar, geçmiş tarım sayımlarda olduğu gibi, TZOB'un 755 ziraat odası ile tarım sayımına her türlü desteği vermeye hazır olduklarını da sözlerine ekledi.