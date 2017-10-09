Şemsiyeli saldırgan için 68 yıl hapis cezası istendi
Seyir halindeyken tartıştığı metrobüs şoförüne elindeki şemsiyeyle vurarak aracın yoldan çıkmasına ve 13 kişinin yaralanmasına neden olan şüpheli hakkında, 68 yıl 9 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.
İstanbul Acıbadem'de, 23 Eylül 2016 tarihinde seyir halindeyken tartıştığı metrobüs şoförüne elindeki şemsiyeyle vurarak aracın yoldan çıkmasına ve 13 kişinin yaralanmasına neden olan Murat Akbulut hakkında, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'olası kastla kasten yaralama' ve 'olası kastla mala zarar verme' suçlarından toplamda 68 yıl 9 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.
Anadolu Asliye Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamenin kabul edilmesinin ardından şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.