Serebral palsili gençler için temsili askerlik etkinliği düzenlendi
Serebral Palsili Çocuklar Derneği (SERÇEV) askere gitmek isteyen serebral palsili gençler için temsili askerlik etkinliği düzenledi.
AA
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SERÇEV Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe serebral palsili 10 genç aileleriyle katıldı.
'O şimdi asker' yazılı şal ve künye verilmesinin ardından ismi anons edilen gençler sırasıyla hatıra fotoğrafı çektirdi. Temsili askerlik töreninin tamamlanmasıyla gençler müzik eşliğinde eğlendi.