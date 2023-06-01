Seyahat acenteleri vize sorununu ‘günübirlik’ ile aşıyor
Son dönemde yaşanan vize sorunlarından dolayı yurtdışına tur organize eden seyahat acenteleri çok zor günler geçiriyor. Özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde yaşanan vize sorunları nedeniyle tatilciler, rotasını vizesiz turlar ile günübirlik seyahatlere çevirdi. Tatilciler, Schengen zorluğu çıkaran AB yerine Mısır, Balkanlar, Fas'a rotayı kırdı.
Mehtap HALICI
Son dönemde yaşanan vize sorunlarından dolayı yurtdışına tur organize eden seyahat acenteleri de bu yüzden çok zor günler geçiriyor. Ancak hem Türkiye’den yurtdışına hem de yurtdışından Türkiye’ye yapılan vizesiz turlar ile günübirlik seyahatler acentelerin yüzünü güldürüyor. Avrupa ve Türkiye arasındaki vize sorunun devam ettiğini söyleyen Setur Turizmden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Koray Küçükyılmaz, randevu sürelerinin uzamasından dolayı satışlarının etkilendiğini söyledi. Ancak vize problemi nedeniyle vizesiz ülkelere talebin arttığını ifade eden Küçükyılmaz, “Özellikle Balkanlar, Uzak Doğu, Fas, Mısır yoğun ilgi görüyor. Bu bölgeler tercih ediliyor” dedi. Türk vatandaşlarının Schengen vizesi alma sürecindeki zorlukların devam ettiğini belirten Küçükyılmaz, vize ile uğraşmak istemeyenlerin vizesiz ülkelere yöneldiğini ifade etti. Yurtdışından Türkiye’ye yapılan seyahatlerin de arttığını da belirten Küçükyılmaz, en çok turist getiren büyük major ülkelerin; Rusya, Almanya, İngiltere ve sonrasında Bulgaristan olduğuna işaret ederek, şunları söyledi: “Günübirlik seyahatler öncelikli kısımdır. Türkiye açısından önemli bir hacim oluşturur. Dolayısıyla günübirlik turizmin önemli olduğunu düşünüyorum. Bu avantajdan dünyanın her yerinde yararlanılıyor. Türkler de günübirlik seyahatler yapıyor. Buradaki temel kriter; Türkiye’ye girmiş olan turistlerin yapmış oldukları harcamalardır. Bu harcamaları belli bir seviyenin üzerine çıkarmak önemli. Misal İsviçre’de yaşayıp Almanya’dan benzin almaya giden dünya kadar insan var. Sınır ötesi hareketler bazen fırsatlardan yararlanmak adına önemli faydalar sağlıyor.”
Günübirlik kavramı sektöre artı değer katıyor
Avrupa ülkelerinin vize sorunundan dolayı seyahat acentaları olarak zorlandıklarını ifade eden Prontotour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran, “Güç durumdayız. 2 ay sonraya vize almak demek birçok seyahat tatilinin planlamasını güçleştiriyor. Temmuz sonuna kadar vize alma şansımız olmuyor. Bu durumdan dolayı vize yetişmediği için Schengen ülkelerine çok ciddi tur iptallerimizde söz konusu olabiliyor. Vizesi yetişmeyen kişi sayısı eskisine nazaran yaklaşık olarak 2 katından daha fazla” dedi. Türkiye’den yurtdışına giden kadar Türkiye’ye gelen turistlerin de turizm sektörü için önem arz ettiğini dile getiren Onaran, günübirlik turizmin sene boyunca tekrarlandığını söyledi. Onaran, sözlerine şöyle devam etti: “Amerika’dan gelen bir turist hayatında belki 2 defa Türkiye’ye gelebiliyor ama Bulgaristan’dan, Yunanistan’dan, İran’dan gelen turist senede 3-4 defa gelebiliyor. Şu anda da iyi gidiyor. Bir de Bulgaristan’dan Yunanistan’dan sadece Edirne’ye gelmiyorlar, Edirne’ye de İstanbul’a da geliyorlar. Turizm, Türkiye’nin her tarafına yayılabiliyor. Bu da turizm sektörü için artı değer katıyor.”
Seyahat turizme olumlu katkı sağlıyor
Schengen ülkelerinde randevuların Ağustos’a verildiğini, Amerika’da ise 2024 yılına kaldığını belirten TatilSepeti Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Karayal, “En çok ret Almanya ve İngiltere’de oluyor. Ancak İngiltere yine işini en normal yapan taraf çünkü bir sorun varsa sorunu açıklayan bir İngiltere var. Bu durum ne zaman normale döner öngöremiyoruz. Belki göçmen politikaları netleşirse normale dönülebilir” diye konuştu. Vizeyle ilgili son dönemlerde yaşanan bu durumun Türkiye’den vizesiz ülkelere seyahatleri artırdığını ve Türkiye’ye de bu şekilde çeşitli ülkelerden gelen turistlerin olduğunu söyleyen Karayal, özellikle günübirlik seyahatlerle ve vizesiz ülkelere yapılan yolculukların turizm gelirlerine olumlu katkı sağladığını söyledi. Karayal, şunları dile getirdi: “Bunu Haziran-Eylül arasındaki 4 ayda gerçekleşecek Antalya ziyaretleriyle ölçümleyebiliriz. Bu dönemdeki artış bizim yıllık turizm gelirlerimizi önemli ölçüde etkileyecek artıştır. Çünkü Antalya’da gelip 1000-2000 dolar harcayan bir turist, Bulgaristan’dan gelip 100 dolar harcayanın ortalamasının bin dolarda buluşması gibi bir sonuca yol açabiliyor. Biz burada 2 bin dolar harcayacak ve otellerde uzun konaklama yapacak turist sayısını Haziran-Eylül arasındaki gerçekleşme sayılarıyla daha rahat anlayabileceğiz.
“Bu tarz mobingler olmamalı”
Seyahat, sağlık ve golf turizminde hizmet veren Medulux Health & Travel Agency Şebnem Akman Balta ise; yaşanan vize sorununu biraz daha politik ve siyasi durumlardan kaynaklı olduğunu dile getirdi. İsveç’in İran’a yaptırım uygulamaya başladığını ve Rusya ile yaşanan dünyadaki krizlerden dolayı böyle bir sorun olduğunu dile getiren Balta, bu tarz mobinglerin uygulanmaması gerektiğine dikkat çekti.
“Bekarlara daha kolay ret veriliyor”
Yurtdışına gitmek isteyenlerin ret durumuna itiraz etmek yerine tekrar evrakları toparlayıp başvuru yaptığını söyleyen Kaan Karayal, gidenlerin dönmemesinden tedirgin olan konsoloslukların bekarlara daha kolay ret verme eğiliminde olduklarını dile getirdi. Karayal, “Ailelere daha rahat vize veriyorlar. Somut bir şeye dayanarak söylemiyorum ama ret olan başvuruları incelediğimizde biraz daha gidenlerin dönmemesinden tedirgin olunuyor diyebilirim” dedi.