Seyhan Belediye Başkanı: Bayramlar birleşme ve dayanışmayı artırır

Akif Kemal Akay

Seyhan Belediye Başkanı

Ramazan Bayramı’nın tüm insanlığa barış, sağlık, mutluluk getirmesi diliyorum. Ayrıca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını da kutlarken, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ile vatan için canını feda eden şehitleri ve gazileri saygıyla anıyoruz.

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bu yıl bayramlarımızı buruk kutluyoruz. Ancak hem Ramazan Bayramı hem de Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı birleştirici, bütünleştirici ve dayanışmayı artıran özellikleriyle milletçe yaşadığımız acıların atlatılmasında, yaraların sarılmasında da önem taşıyor.

Ramazan Bayramımızın, birliğimizi, beraberliğimizi, dayanışma duygularımızı artırması, ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, mutluluk, huzur ve barış dolu güzel günler getirmesi dileğiyle İslam âleminin bayramını kutluyorum.

23 Nisan'ın önemine değinecek olursak, işgalden bağımsızlığa giden yolda ulusumuz direniş güçlerini TBMM çatısı altında örgütledi, Atatürk’ün önderliğinde bu mücadele zafere ulaştı. Ulusal egemenliğimizin 103’üncü yılında Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mızı kutluyor, tüm şehitlerimizi saygıyla anıyorum.