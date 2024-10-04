'Sezaryen' dönemi bitiyor! Sağlık Bakanlığı'ndan 'normal doğum' kararı

Normal doğuma göre, sezaryan doğumların son 4 yılda ciddi ölçüde artması Sağlık Bakanlığı'nı alarm durumuna geçirdi. Bakanlık, mevzuat düzenlemelerini hazırladıktan sonra 'Normal Doğum Eylem Planı'nı uygulamaya koyacak.

Anne ve bebek sağlığını korumaya yönelik adımları içeren eylem planı özel, kamu ve üniversite farketmeksizin tüm hastaneleri kapsayacak. Tüm hastaneler 'gebe okulu' kuracak, fiziki standarları taşıyan kurumlar 'anne dostu hastane' ünvanı alacak.

Mobil uygulama geliyor

Anne adaylarına, gebelik, doğum ve lohusalık bildilendirmeleri yapılacak, var olan eğitim faaliyetlerinin kapsamı genişletilecek.

Bunun için "Annelik Yolculuğu" adlı bir mobil uygulama hayata geçirilecek.

Doğumhanelere 'rehber ebe'

Bakanlık, ebelerin görev ve yetkilerinin genişletilmesine yönelik yeni düzenlemeleri hayata geçirecek, doğumhane çalışanlarına maddi teşvik sağlanacak.

Tüm doğumhanelerde "rehber ebe" ve "doğumhane sorumluları" belirlenecek.

Sezaryen ameliyatlar denetlenecek

Doğum ve sezaryen yönetimi, Bakanlıkça hazırlanan klinik rehberlere göre gerçekleştirilecek.

Hastanelerde sezaryen ameliyatlara yönelik denetim ve takip çalışmaları yapılacak. Kamudaki sağlık yöneticilerinin performans kriterlerine primer (ilk) sezaryen oranları da eklenecek.

Sezaryen oranı yüksek hastanelere, kök nedenlerin belirlenmesine yönelik aylık ziyaretler yapılacak.

Toplumsal bilgilendirme süreci

Bakanlık, toplumun normal doğumun önemi konusunda bilinç kazanmasına yönelik, kamu spotlarını yayımlayacak. Bu konuda uzmanlar, televizyon programlarına çıkarak, bilgilendirmede bulunacak.

81 ilde gebe ve gebe yakınlarının bilgi alabileceği stantlar kurulacak.

Türkiye'de sezaryen oranları

Bakanlığın, güncel verilerine göre, Türkiye'de sezaryen ameliyatı oranı Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) makul kabul ettiği yüzde 15 sınırının çok üzerinde seyrediyor, neredeyse her iki çocuktan biri sezaryenle doğuyor.

Sezaryen oranı yüzde 75

Devlet hastanelerinde sezaryen ameliyatların hastane doğumları içindeki oranı 2020'de yüzde 42,8, 2021'de yüzde 44,6 olurken, bu oran 2022'de 46,4'e yükseldi.

Sezaryen ameliyatların hastane doğumları içindeki oranı, üniversite hastanelerinde 2020'de yüzde 71,4, 2021'de yüzde 73,1 ve 2022'de ise yüzde 74,4 olarak gerçekleşti.

Özel hastanelerde ise 2020'de yüzde 74,1 olan bu oran, 2021'de yüzde 75,5'e, 2022 itibarıyla da yüzde 78,1'e yükseldi.

İlk sezaryende özel hastaneler başı çekiyor

Primer sezaryen ameliyat oranları da yıllar içerisinde artış gösterdi. Primer sezaryen ameliyatların hastane doğumları içerisindeki oranı 2022'de yüzde 32,5 olarak gerçekleşirken, bu oran 2021'de yüzde 30,3, 2020'de ise yüzde 30 olarak kayıtlara geçti.

Kamu hastanelerinde primer sezaryen ameliyatı oranları 2020'de 16,8, 2021'de 17,5, 2022'de ise 18,5 oldu.

Üniversite hastanelerinde 2020'de 36,4 olan primer sezaryen oranları, 2021'de 36,8'e, 2022'de ise 38,8'e çıktı.

Primer sezaryende özel hastaneler de yüksek oranlarıyla dikkati çekti. 2020'de yüzde 41,8, 2021'de yüzde 42,3 olan primer sezaryen ameliyatlar, 2022'de yüzde 46,2 düzeyine yükseldi.