SGK eski çalışanlarına FETÖ operasyonu
ByLock kullandıkları iddiasıyla 17 eski SGK çalışanı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Başkentte, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturması kapsamında, Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) 17 eski çalışanı hakkında gözaltı kararı alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarının verdiği bilgiye göre, SGK'nın 17 eski çalışanının gözaltı işlemlerine sabah saatlerinde başlandı.
Zanlıların örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıklarının belirlendiği kaydedildi.
Kaynak: AA