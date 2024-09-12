SGK'dan Genel Sağlık Sigortası paylaşımı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yaptığı bir duyuru ile geliri veya sosyal güvencesi olmayan vatandaşları Gelir Testi başvurusuna davet etti.

SGK’nın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, gelir testi sonucuna göre belirlenen kişilerin Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında ücretsiz sağlık hizmeti alabilecekleri belirtildi.

Başvuru için, vatandaşların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına müracaat etmeleri gerekiyor.

Açıklamada, aile içi kişi başına düşen gelirin brüt asgari ücretin üçte birinin altında olan kişilerin ücretsiz olarak sağlık hizmetlerinden faydalanabileceği ifade edildi.

Ancak, kişi başına düşen gelirin bu sınırın üzerinde olduğu durumlarda, vatandaşlar aylık 600 lira 8 kuruş GSS primi ödeyerek sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyor.

Kimler faydalanabilir?

Ortaöğretim (lise) mezunu olanlar mezuniyet tarihinden itibaren 2 yıl süreyle, 20 yaşını geçmemek şartıyla, sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyor. Benzer şekilde, yükseköğretim (üniversite) mezunları da mezuniyet tarihinden itibaren 2 yıl boyunca ve 25 yaşına kadar bu hizmetten faydalanabiliyorlar.