SGK'nın geri ödeme listesine 32 ilaç daha eklendi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aracılığıyla 32 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını bildirdi.
Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından 32 ilacın daha SGK'nın geri ödeme listesine alındığını duyurdu.
Geri ödeme kapsamına alınan ilaçlar arasında 1’i kanser tedavisinde kullanılan akıllı ilaç, 3’ü kanama, 3’ü diyabet ve 1’i KOAH tedavisinde kullanılan ilaçların bulunduğu belirtildi. Ayrıca 21’i yerli üretim olmak üzere toplam 32 ilacın sisteme dahil edildiği ifade edildi.
Bakan Işıkhan açıklamasında, şunları kaydetti:
"Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla 32 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. 21'i yerli üretim olan ilaçlar ile sağlıkta yerli ve milli kapasitemizi güçlendiriyor, vatandaşlarımızın tedavi imkanlarına ulaşmasını kolaylaştırıyoruz. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni ediyor, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür diliyorum."
Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla 32 ilacı daha geri ödeme listesine aldık.💊— Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) June 12, 2026
21’i yerli üretim olan ilaçlar ile sağlıkta yerli ve milli kapasitemizi güçlendiriyor, vatandaşlarımızın tedavi imkanlarına ulaşmasını kolaylaştırıyoruz.
İlaçların hastalarımıza şifa olmasını… pic.twitter.com/YSyhUTZu3u